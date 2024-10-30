Укр

Раненым продолжал бой ради эвакуации побратимов. Украинскому воину просят присвоить звание Героя

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Евгений Винарчук Новость обновлена 30 октября 2024, 11:47
Евгений Винарчук. Фото Колаж "Телеграфа"

Защитник был участником АТО

Каждый день, защищая Родину от российских оккупантов, гибнут украинские мужчины. Украинцы просят присвоить звание Герой Украины (посмертно) храброму воину из Черкасской области Евгению Винарчуку с позывным "Биг-Мак".

Соответствующая петиция размещена на сайте президента Украины. Ее поддержали более 22 тысяч украинцев, необходимо еще около 3 тысяч голосов, чтобы петицию рассмотрел президент Украины Владимир Зеленский.

Евгений был младшим сержантом, главным сержантом 3 стрелкового взвода 1 стрелковой роты воинской части А7293, Киевского ТРО 112 бригады 127 батальона. Мужчина с 2015 года участвовал в АТО. Был в горячих точках, выполнял боевые задания с большой смелостью и самоотдачей, спасал жизнь мирных жителей и побратимов. Имел знак отличия "Участник АТО".

В начале полномасштабного вторжения присоединился к 112 бригаде 127 батальона в воинской части А7293. Участвовал в защите Киева на позициях в окрестностях столицы, помогал организовывать оборону своим боевым опытом.

Позже попал на передовую, защищал Украину на Луганщине и Донетчине. Не раз спасал жизни побратимов, рискуя собой, под мощными обстрелами оказывал помощь и вытаскивал на себе раненых.

Последнее сражение он принял 19 июня 2023 года вблизи с. Диброва Северодонецкого района Луганской области. Евгений Винарчук был ранен, однако отказался выходить с позиций, чтобы дать возможность эвакуировать побратимов. Герой вступил в неравное сражение с оккупантами, которое оказалось для него последним.

"127 батальон до сих пор помнит мужественного "Биг-Мака", который землю греб под собой из последних сил, но вытаскивал с поля боя раненых парней. Побратимы Евгения отметили, что он был бесстрашным воином, человеком мужества, образцом несокрушимости и крепости духа. Он был настоящим патриотом, мужественным и храбрым воином, любимым мужем и отцом!", — говорится в петиции.

Ее автор Ольга Винарчук обращается к президенту с просьбой предоставить защитнику высшую государственную награду — Герой Украины (посмертно) с вручением ордена "Золотая Звезда". Ее предлагается вручить сыну героя – Назарию Винарчуку.

Как сообщал "Телеграф", во время выполнения боевого задания погиб украинский военный, парамедик Антон Шевчук с позывным "Растишка". Он воевал с 2014 года, а до этого был участником Революции Достоинства.

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