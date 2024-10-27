На фронте погиб молодой украинский дзюдоист

Спортсмен отдал жизнь за Украину

Защищая Украину от российских захватчиков погиб кандидат в мастера спорта по дзюдо, бронзовый призер юношеского чемпионата Украины Даниэль Класс. Недавно война забрала жизнь у экс-футболиста юношеской сборной Украины Дмитрия Богачева

О смерти воспитанника спортивного клуба "Дзюдо Днепр" сообщила Федерация дзюдо Украины в Telegram. Герой погиб в Донецкой области при выполнении боевого задания. Ему навеки будет 23 года…

"Вся украинская семья дзюдо и лично президент ФГУ Михаил Кошляк выражают соболезнования родным и близким Даниэля Класса. Глубоко соболезнуем, разделяем боль утраты, помним…" — гласит сообщение.

Даниэль занимался дзюдо под руководством тренерской группы Григория Короля и Георгия Гавриша, был кандидатом в мастера спорта, бронзовым призером Чемпионата Украины U-17 в 2017 году, бронзовым призером чемпионата Украины среди кадетов U-18 в 2018 году, медалистом многочисленных всеукраинских турниров. После начала полномасштабной войны присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины.

Напомним, в июне на фронте погиб бывший игрок футбольного клуба "Кривбасс" Владислав Хаткевич. Кроме того, в октябре жизнь за Украину отдал бывший украинский футболист Вадим Папирович.