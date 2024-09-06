"Абсолютно сосредоточены": в Белом доме заявили, что хотят сильной позиции для Украины

США считают, что Украина должна к моменту начала переговоров с РФ иметь сильную позицию

Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы у Украины была максимально сильная позиция на момент начала переговоров с Россией по завершению войны. Поэтому США планируют помочь Украине в этом.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге 5 сентября. Он отметил, что США помогли продвинуть на международный уровень "формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского.

"Если эта война должна завершиться путем переговоров, мы хотим убедиться, что президент Зеленский находится в лучшем положении для принятия решений относительно того, как будут выглядеть эти переговоры. Мы абсолютно сосредоточены на том, чтобы убедиться, что у Украины есть все необходимое для самозащиты, и поставить ее в сильную позицию, если и когда состоятся переговоры", – заявил Кирби.

Отметим, что 5 сентября так называемый "президент России" Владимир Путин заявил, что Россия якобы никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Но они должны были пройти, как сказал глава Кремля, на базе согласованных в Стамбуле параметров.

Ранее "Телеграф" писал, что о так называемых "стамбульских договоренностях" Путин говорил еще с мая. Там он тоже упоминал, что РФ вроде бы готова пойти на переговоры.

Интересно, что в Австрии отреагировали на заявления Путина о якобы открытости переговоров с Украиной, приняв их за чистую монету. Там говорят, что их страна могла бы стать местом их проведения. А вот Украину так просто не обмануть: мы знаем, что Путин только создает видимость готовности к переговорам. Единственное, к чему он сейчас действительно стремится – это капитуляция Украины. Именно для этого он манипулирует эфемерными "стамбульскими договоренностями" в российской трактовке.