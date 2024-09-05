Еще не успели отойти от потери "Мунфиша": Украина потеряла еще одного защитника неба

Пилота Назария Проказюка похоронили в родном селе во Львовской области

В конце августа во время учебного полета разбился вертолет Ми-2. В результате падения погибли двое членов экипажа, среди них — 28-летний капитан Назарий Проказюк из Львовщины.

Об этом сообщили на официальной странице "Пласта" в соцсети Facebook. Пилота похоронили в родном селе Львовской области.

"Погиб, защищая Украину – Проказюк Назарий!", – говорится в сообщении.

С началом полномасштабного российского вторжения вместе с побратимами перевозил оборудование и всей техники из части на Харьковщине во Львовскую область. Там работал в обучающей авиационной бригаде. Совершал боевые вылеты, был участником боевых действий.

Похоронили 28-летнего героя со всеми военными почестями 3 сентября 2024 года в родном селе Гаи Бродовской общины Львовской области.

Что известно о погибшем

Назарий Проказюк уроженец села Гаи Бродовского района Львовщины. Он был пластуном. Участвовал в пластовых лагерях и разных путешествиях. Был активным участником "Пласта" до 2013 года.

До 9 класса обучался в Гаевской школе. Далее был переведен в школу №4 города Броды. В юношеские годы увлекался рисованием. Получил высшее образование в Харьковском национальном авиационном университете Воздушных сил имени Кожедуба. После его окончания служил в летной воинской части в г. Чугуеве Харьковской области. Был капитаном, командиром вертолета.

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