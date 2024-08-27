Ночная атака на Хмельнитчину: в области есть разрушения и пострадавшие, подробности

Ночью взрывы раздавались не менее трех раз

В ночь напротив 27 августа во время воздушной тревоги в Хмельницкой области раздавались взрывы. Предварительно силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 8 враждебных целей.

Об этом сообщает глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин. Отмечается, что в результате падения обломков сбитых российских целей есть разрушения и пострадавшие. Все службы ликвидируют последствия ночной атаки.

"Возникло возгорание двух частных домов. Мужчина, проживающий в доме, получил контузию", — говорит Тюрин.

Добавим, что утром 27 августа россияне также атаковали Хмельнитчину, ведь мониторы сообщали о движении дронов в сторону Староконстантинова.

По словам главы, уже полностью восстановлено электроснабжение, в населенных пунктах, где оно исчезло после вчерашней массированной атаки. Однако значительный дефицит в энергосистеме есть, поэтому используются графики почасовых отключений.

Заметим, что в Хмельницкой области в ночь на 27 августа раздавались взрывы не менее трех раз. Первый раз в 1 час ночи, когда военные сообщали о движении БПЛА. Во второй раз громко на Хмельнитчине было в 03:52. За несколько минут до этого Воздушные силы сообщили о взлете вражеского истребителя МиГ-31К и движении ракеты на Староконстантинов. Уже в 05:40 раздался третий взрыв, тогда вражеские ракеты двигались на область.

Напомним, что в Староконстантинове, который часто атакуют россияне, находится военный аэродром. Он расположен в 5 км к востоку от одноименного города в Хмельницкой области.

Также ночью было громко в Киеве, Запорожье и Сумах. В Кривом Роге враг попал в здание гражданской инфраструктуры — одна женщина погибла, четыре человека ранены.

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