Ракетная мощь Украины: как "Точка-У" уничтожает окупантов на фронте (видео)

Задачи ракетчики выполняют вдоль всей линии соприкосновения

Не только ракеты ATACMS или аналогичное оружие иностранного производства Украина может использовать против оккупантов. До того, как ВСУ получили эту военную помощь, одним из самых дальнобойных видов оружия в Украине был ТРК "Точка-У". Его дальность – 120 км. Во время вторжения окупантов он продолжает выполнять боевые задания.

О работе ракетчиков ВСУ рассказали в "Донбасс Реалии". За 2,5 года вторжения было совершено более 300 пусков. Отметим, что именно "Точку-У" российские пропагандисты часто обвиняют в ударах по складам боекомплекта или частям расположения оккупантов в глубоком тылу на оккупированной территории.

Работают ракетчики в основном ночью. Это требует и скрытность, ведь враг стремится уничтожить ТРК. Поэтому и к линии фронта приблизиться трудно — небо заполнено дронами. В начале вторжения, когда ситуация была иной приближением к линии фронта в Луганской области удалось поразить российские самолеты на аэродроме Миллерово в Ростовской области 25 февраля. Другая "вкусная" цель, которую также приписывают "Точке-У" — большой десантный корабль "Саратов" в порту Бердянска.

Дальность "Точки-У" — 120 км. Ракету тяжело перехватить, ведь летит она быстро. Но ТРК постепенно замещается другим оружием. Причина не старость, ведь комплекс был взят на вооружение в 1989 году. Разработкой и производством занимались предприятия на территории РФ, они и обслуживали до 2014 года. Затем этим занялось предприятие в Украине. Однако новых ракет к нему не найти, операторов "Точки-У" мало. Это Беларусь, Азербайджан и Армения, кроме РФ и Украины соответственно. Так что "Точка-У" постепенно уйдет в прошлое, однако пока выполняет свои задачи на фронте.

"Телеграф" рассказывал, что украинский оборонно-промышленный комплекс не стоит на месте. Уже во время войны с Россией был разработан и внедрен ракетный комплекс "Нептун". Его дальность сопоставима по западным образцам техники и составляет до 300 км.