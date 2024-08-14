В Запорожье прогремел взрыв во время воздушной тревоги: что случилось

В Запорожской области во время воздушной тревоги прогремел мощный взрыв. В небе после этого виднеется белое облако дыма.

Об этом сообщили в местном Telegram-канале. По предварительным данным, прилета не было.

Воздушную тревогу в регионе объявили в 15:42. В 16:02 мониторинговые каналы сообщили о пуске ракеты в сторону города, а спустя 2 минуты прозвучал громкий взрыв. Местные жители сообщают, что в некоторых домах затряслись окна.

После взрыва в небе виднеется белое густое облако, по предварительным данным — это была работа ПВО. Украинские военные сбили вражескую ракету, но официальной информации от властей или военных пока не поступало.

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