США передают Украине новые ракетные системы TOW с оптопроводом: чем они полезны (видео)

Оружие против российских танков никогда не помешает

Соединенные штаты 9 августа объявили о предоставлении Украине нового пакета помощи. Среди вооружений, которые усилит оборону Украины, противотанковые ракетные комплексы TOW (BGM-71 TOW). Они уже передавались, так что военным хорошо знакомы.

ПТРК TOW от других систем против танков отличается важной особенностью – ракета в нем управляется через оптоволоконный провод. Задача ПТРК – поразить бронетехнику врага на большом расстоянии. На следующем видео демонстрируется, что ПТРК TOW делает с танком Т-72 при попадании.

В ПТРК TOW используется оптическая система наведения, после пуска команды ракете передают именно по проводу, что дает высокую точность попадания. Разработка не нова — принята на вооружение армии США в 1970 году. Комплексы пережили несколько глубоких модернизаций, поэтому у разных версий характеристики разные.

Дальность полета ракеты: ранние версии преодолевают расстояние в 3-4 км, поздние – до 4,5 км.

Боевая часть обычно кумулятивна, характеристики боеголовки меняются от версии к версии.

Управление – контроль траектории с помощью оптоволоконной проволоки.

Толщина пробитой брони – до 900 мм в зависимости от версии.

Первые данные о применении этих ПТРК в Украине приходятся на сентябрь 2022 года. Вон также устанавливались на военные автомобили HMMWV.

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