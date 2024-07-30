Мобилизация утоляет кадровый голод на фронте, но не в полной мере: вопрос и в подготовке бойцов - NYT

Об улучшении кадровой ситуации на фронте говорят сами военные

В Украине набирает обороты кампания по мобилизации военнослужащих. Это должно заполнить кадровые пробелы на линии фронта в ближайшие недели и поможет стабилизировать линию фронта этим летом.

Об этом сообщает The New York Times. Отмечается, что с момента вступления в силу закона про мобилизацию ежемесячно призывалось до 30 тысяч человек. Издательство отмечает, что эта цифра в два-три раза больше, чем "в последние зимние месяцы".

По данным издательства, многие из новоприбывших вообще не подготовлены к бою физически — они не в форме или же плохо обучены. Также, как пишет NYT, большое количество военных недостаточно оснащены оружием и боеприпасами.

По словам трех военных экспертов, в ближайшие недели на фронт должно прибыть большое количество призывников. Это поможет Украине стабилизировать линию фронта этим летом.

По словам пресс-секретаря 65-й бригады, лейтенанта Сергея Скибчика, по сравнению с концом 2023 года ситуация немного улучшается. Тогда ощущалась острая нехватка людей. Теперь в его часть каждую неделю поступают небольшие группы призывников, однако потребности по-прежнему превышают количество новых людей.

Австрийский военный аналитик Франц-Штефан Гади недавно вернулся с полевого исследования в Украине. Он отметил, что в ближайшие недели на поле боя прибудет большое количество призывников. Прежде чем это произойдет, российские войска "сделают еще один большой рывок" и попытаются прорвать украинскую оборону.

"Они лично заинтересованы в том, чтобы попытаться достичь как можно большего прямо сейчас", — добавил Франц-Штефан Гади.

Пресс-секретарь 33-й бригады Назар Войтенков отметил, что его бригада дала одну неделю дополнительной подготовки призывникам, чтобы освоить оружие и бронетехнику, которые им предстоит использовать. По его словам, после базовой подготовки "они не готовы сражаться, честно говоря".

Напомним, что, по мнению танкиста ВСУ 118-й ОМБР "Мырика", не нужно отправлять на фронт уклонистов и немотивированных людей, ведь они "пару раз стрельнут" и сбегут.