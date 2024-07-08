Россияне ракетами попали в детскую больницу Охматдет в Киеве: первые подробности атаки

Сегодня, 8 июля, в Киеве в Шевченковском районе россияне попали в одно из помещений детской больницы "Охматдет". На месте происшествия работают соответствующие службы.

Атака россиян по детской больнице "Охматдет" — что известно

"Попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения", – написал Кличко в Telegram.

Подтвердили это и в КМВА

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