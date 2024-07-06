Россияне опять победили макеты "Искандерами": в ВСУ метко ответили на новые видео пропагандистов

ВСУ не в первый раз успешно используют макеты боевой техники

Россияне тратят баллистические ракеты на поражение макетов, а затем показывают видео с уничтожением "дорогостоящей техники" по своим каналам. В ВСУ это называют пассивной обороной.

Об этом сообщил в своем telegram-канале Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук. По его словам, во время боевых действий ни одна из сторон по понятным причинам не раскрывает свои потери, однако это иногда приводит к неправильным выводам у людей, которые с армией не связаны.

"Как исключение, чтобы объяснить обществу, что не все так однозначно, демонстрирую два свежих вражеских удара "Искандерами-М", снятых с российских разведывательных БПЛА", — написал он.

По его словам, кадры были сделаны на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге 3 июля, а также в районе "Южное" в Одесской области 6 июля. В обоих случаях враг выдал это за поражение украинской техники — самолета и комплекса "Patriot", однако в обоих случаях произошло уничтожение макетов.

"У врага стало меньше "Искандеров", а макеты еще подвезут", — отметил Олещук.

Как сообщалось ранее, украинские военные с самого начала войны активно применяют ложные цели, на которые россияне тратят свои ракеты. Лишь к августу 2022 года стало известно, что россияне потратили не менее 10 "Калибров" на уничтожение деревянных копий HIMARS.

При этом на "вооружении" ВСУ стоят не только кустарные копии, но и созданные в заводских условиях надувные макеты различной боевой техники.

Как сообщалось ранее, российские оккупанты в оккупированном Крыму наращивают количество оборонительных позиций вдоль побережья. Такие факты фиксируются в Ялте, Евпатории, Севастополе.