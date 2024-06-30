В Бердянске прогремели две волны взрывов: что известно

Еще в одном оккупированном городе было громко

Россиянам тотально не везет на оккупированных территориях: недавно HIMARS ударил по Первомайску на Луганщине, а теперь прогремели две волны взрывов в Бердянске Запорожской области. Оккупационные войска традиционно отчитываются об успешной работе противовоздушной обороны (ПВО).

Местные паблики пишут, что было 6-8 взрывов. Российские мониторинговые каналы сообщали о работе ПВО по дронам.

Советник мэра Мелитополя Петр Андрющенко сообщает о двух волнах взрывов. Якобы россияне все сбили, но в то же время жалуются на обломки.

"Бердянск. Две волны взрывов. Местные говорят о по меньшей мере 8 последовательных.

Россияне отчитываются, что все "сбили", но кричат об обломках. То ждем подтверждения с места, чем именно сбивали. Районом аэропорта, промзоной или портом», ― пишет Андрющенко.

Видео, как и официальных комментариев украинской или российской стороны, пока нет. Также неизвестно, какой именно объект атаковал объекты в Бердянске. По предварительным данным, это был дрон.

Ранее "Телеграф" сообщал о потерях россиян в войне против Украины. Актуальное соотношение назвал президент Владимир Зеленский.

Глава украинского государства также назвал главную проблему, связанную с российскими бомбами. Украина до сих пор не может их сбивать, и американский ЗРК Patriot пока не может помочь.