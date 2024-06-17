Счет уже идет на тысячи: генпрокурор Украины назвал количество убитых россиянами гражданских

Среди задокументированных преступлений – пытки, похищение, сексуальное насилие, бессудные убийства, террористические акты

Российские террористы за время войны в Украине только по подтвержденным данным убили более 12 тысяч гражданских лиц. Среди погибших от рук террористов не менее 551 ребенка.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин во время Саммита мира в Швейцарии в рамках дискуссии "Гуманитарное измерение. Освобождение пленных и депортированных лиц". По словам Костина, украинские правоохранители задокументировали уже около 130 тысяч российских военных преступлений в Украине.

Среди задокументированных преступлений – пытки, похищение, 301 случай сексуального насилия, а также многочисленные убийства и террористические акты. Последние унесли более 12 тысяч жизней, в том числе 551 детскую.

Присутствовавший в ходе дискуссии Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец добавил, что также зафиксировано более 14 тысяч случаев применения пыток к плененным и похищенным украинским гражданам. Похоже, что террористы превратили пытки в сознательную политику обращения с людьми.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что во время сессии Глобального саммита мира, где 39 стран в закрытом режиме обсуждали возвращение похищенных российскими террористами украинских детей, а также военнопленных и гражданских, Украина получила неожиданное предложение. Оно, что еще более неожиданно, шла от стран, которые считаются лояльными к России.

В пятницу, 31 мая, между Украиной и Россией состоялся очередной обмен пленными. В нашу страну вернулось 75 человек. Среди них — воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники и четыре гражданских.