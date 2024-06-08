"Придется знакомиться заново": капелланка объяснила, как пережить перемену в отношениях с военным

Война меняет обоих в отношениях

Военные, отправляющиеся на фронт, и их близкие, оставляющие в тылу, меняются за время войны. Как следствие, даже со своим мужем нужно будет как бы знакомиться заново, ведь вы изменились оба.

Равно как и ваши отношения изменятся, и нужно понимать, что делать. Как с этим справиться, рассказала "Телеграфу" капелланка Елена Легенчук в материале "Капеланка Елена Легенчук: Когда близкие вернутся с фронта — будет еще одна "война"".

Переживание за близкого человека, как говорит капелланка, может оказать существенное влияние на личность, ведь может иметь физические проявления: потеря интереса к работе, потеря аппетита, непонятные боли, апатия, бессонница, агрессия, трудности с концентрацией внимания, кошмары, суицидальные мысли, эмоциональное истощение, галлюцинации. Война меняет всех.

"Это процесс горевания, — продолжает Елена Легенчук. — И это нормально для человека в состоянии горения во время войны. Эти процессы нужно пройти. Надо не только прожить горе, но и восстановиться в этом процессе. Но у каждого своя нервная система, поэтому каждый переживает это по-своему. И не каждый, к сожалению, умеет ставить реалистические ожидания к себе и близкому человеку".

Поэтому выражение "Все будет хорошо" от капелланки такие люди не услышат.

"Ведь то, что было до войны, не вернется. И тот человек, который на войне, не будет таким, как раньше. И вы тоже уже изменились. Вы знакомы со своим мужем, но вы изменились. И вам нужно снова знакомиться. Вас будет травмировать то, что говорит военный, как он рассказывает, его отношение к пережитым событиям. Он может кричать, материться, то есть проявлять эмоциональное насилие. Может злоупотреблять спиртным или подсесть на наркотики. Иногда достаточно быть рядом", — добавляет Елена Легенчук.

Она добавляет, что когда военные вернутся с фронта, будет еще одна "война", но уже дома.

"Когда близкие вернутся с фронта, это будет еще одна "война". Как жить с людьми, пережившими боевые действия? Как бороться за таких людей? И нужно ли терпеть, стараться делать вид, что в вашей семье все в порядке? Многие женщины, которые получают двойную травму, считают, что справятся самостоятельно, без помощи специалиста, поэтому пытаются не выносить сор из избы. Но это неправильно", — сказала капелланка.

Она подчеркнула, что нужно иметь нескольких близких людей, которые помогут и поддерживают, а также психолога.

"Но я советую иметь у себя трех близких людей: подругу, психолога или капеллана. Должна быть подруга, которая просто слушала бы и ничего не советовала. А лучше две, потому что одна может не выдержать. Активное слушание очень важно. Еще лучше, когда подруга час-другой построит с детьми, уберет ли за вас в квартире, сварит покушать, а вы сходите в салон красоты", — добавила Елена Легенчук.

Ранее "Телеграф" писал, что капелланка Елена Легенчук рассказала, как общаться с близкими, которые "на нуле".