В МИД РФ назвали переводом с больной головы на здоровую слова Блинкена

В министерстве иностранных дел РФ снова прибегли к угрозам, комментируя возможное применение Киевом зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в небе над Россией. На этот раз там заявили, что Запад идет по пути эскалации, поэтому страна-агрессор предпримет все необходимые меры по нейтрализации угроз.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

"Знаем, что страны Запада идут по пути эскалации. Поэтому все меры, необходимые с нашей стороны, будут приняты, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с такой эскалацией", — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать заявление руководителя рабочей группы по координации помощи Киеву при Минобороны ФРГ генерал-майора Кристиана Фрейдинга, не исключившего применения ЗРК Patriot для поражения воздушных целей в небе над Россией.

Также в МИД РФ назвали переводом с больной головы на здоровую слова Блинкена о том, что Россия проводит гибридные атаки на границах стран НАТО.

Следует добавить, что вскоре после предоставления Украине разрешения бить западным оружием по территории РФ, бойцы Вооруженных сил (ВСУ) начали использовать его для ударов по военным объектам врага в Белгородской области. Это уже приносит определенные плоды.

В свою очередь, Германия разрешила Украине использовать свое оружие для ударов по территории России, но кроме предварительно оговоренной территории возле Харьковской области, добавились и регионы рядом с границей на Донецком и Луганском направлениях.

Ранее Телеграф писал, что США разрешили Украине бить по российской территории артиллерией и тактическими ракетами GMLRS для систем HIMARS. Однако избивать по РФ тактическими дальнобойными ракетами ATACMS Вооруженным силам Украины запрещено.