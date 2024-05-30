"Он уникальный": в Воздушных силах рассказали об огромном плюсе самолетов, которые Швеция передаст Украине

Может фиксировать радиолокационные станции врага, выявлять его координаты.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890, который Украина вскоре получит от Швеции, уникален. Ведь он поможет сбивать шахеды и ракеты, которые запускают российские войска.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона. По его словам, это летающий радар, который помогает подсвечивать и обнаруживать цели.

"Такой самолет дальнего радиолокационного обнаружения есть у россиян, два из них мы уже уничтожили, а именно – А-50. Сейчас такой самолет появится и у Воздушных сил после того, как Швеция передаст его Украине", – пояснил Евлаш.

Он также добавил, что самолет ASC 890 может помочь воздушным силам Украины сбивать большее количество враждебных целей в небе.

"Это позволит нам обнаруживать такие цели, как "шахеды", когда они пытаются спрятаться в складках местности, в устьях рек. Он будет видеть их сверху, подсвечивать. Кроме того, мы будем обнаруживать на ранних подступах ракеты, вражеские самолеты. Этот самолет, в частности, может фиксировать радиолокационные станции врага, выявлять его координаты, что, конечно, поможет нашим системам и самолетам.

На вопрос, сколько именно подобных самолетов получит Украина, пресс-секретарь ПС ответил: "Мы не можем знать наверняка, но из открытых источников Швеции, то там сказано об одном самолете. Возможно, сейчас будет один, а в дальнейшем партнеры передадут нам еще. Конечно, они нам очень необходимы”.

Кроме этого, как ранее писал Телеграф, эти самолеты ASC 890, которые смогут значительно расширить возможности украинской противовоздушной обороны.