В Киеве и ряде областей тревога: Воздушные силы ВСУ сообщают про цель на столицу

В Киеве и еще ряде северо-восточных регионов днем 25 мая объявили воздушную тревогу. Сообщают о скоростной цели с севера через Черниговскую область в направлении столицы.

Об этом предупредили в Воздушных Силах ВСУ. Украинцам напомнили, что до отбоя угрозы лучше находиться в безопасных местах.

Подробнее о причинах тревоги читайте по ссылке: В Киеве и нескольких областях объявляли тревогу: ВСУ сообщали про угрозу удара баллистикой.