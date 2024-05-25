В Киеве и ряде областей тревога: Воздушные силы ВСУ сообщают про цель на столицу
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В Киеве и еще ряде северо-восточных регионов днем 25 мая объявили воздушную тревогу. Сообщают о скоростной цели с севера через Черниговскую область в направлении столицы.
Об этом предупредили в Воздушных Силах ВСУ. Украинцам напомнили, что до отбоя угрозы лучше находиться в безопасных местах.
Подробнее о причинах тревоги читайте по ссылке: В Киеве и нескольких областях объявляли тревогу: ВСУ сообщали про угрозу удара баллистикой.