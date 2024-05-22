Россияне ударили по эвакуационному авто в Волчанске: есть погибшие (видео)

Глава МВД напомнил, что полицейские каждый день рискуют своими жизнями, чтобы спасти мирных граждан

Российские оккупанты продолжают обстреливать Волчанск в Харьковской области. Они атаковали эвакуационный автомобиль, в результате чего был убит полицейский.

Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. Он опубликовал кадры подрыва машины, которые удалось заснять на видеорегистратор полицейского автомобиля.

Российские солдаты ударили по эвакуационному автомобилю FPV-дроном. На кадрах видно, что перед полицейской машиной ехали еще два белых авто. Вражеский дрон в считанные секунды атаковал средний автомобиль, в результате чего тот взорвался.

В момент удара в машине находились двое полицейских, которые ехали спасать мирных граждан из-под обстрелов. Один из правоохранителей погиб, а второй получил ранения.

Игорь Клименко добавил, что, несмотря на высокие риски, правоохранители продолжают вывозить украинцев в безопасные места.

"Вражеские беспилотники кружат постоянно. Опасность эвакуационных групп полиции остается стабильно высокой. Но полицейские продолжают вывозить людей из-под обстрелов. Спасают, несмотря на риски для собственной жизни и здоровья. Это самопожертвование нужно помнить всегда", — подчеркнул глава МДВ Украины.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Волчанске россияне расстреляли мужчину на инвалидной коляске. В прокуратуре Харьковской области уже завели дело и выясняют подробности.