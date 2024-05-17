Путин сделал заявление насчет переговоров с Украиной и наступления на Харьковщине

"Президент" РФ Владимир Путин заявил 17 мая, что российская армия не собирается захватывать Харьков. Якобы главной целью является создание буферной зоны вдоль границы.

Путин также заговорил о переговорах с Украиной. Он заявил, что базой для них станут "стамбульские договоренности", его слова цитируют российские интернет-издания.

"Что касается того, что происходит на харьковском направлении. Это тоже их [Украины] вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Там же гражданские люди гибнут. Все же очевидно. Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем", — сказал Путин.

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