Укр

Путин сделал заявление насчет переговоров с Украиной и наступления на Харьковщине

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
2076
Российский диктатор традиционно обвинил Украину Новость обновлена 17 мая 2024, 13:41
Российский диктатор традиционно обвинил Украину. Фото openmedia.io

"Президент" РФ Владимир Путин заявил 17 мая, что российская армия не собирается захватывать Харьков. Якобы главной целью является создание буферной зоны вдоль границы.

Путин также заговорил о переговорах с Украиной. Он заявил, что базой для них станут "стамбульские договоренности", его слова цитируют российские интернет-издания.

"Что касается того, что происходит на харьковском направлении. Это тоже их [Украины] вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Там же гражданские люди гибнут. Все же очевидно. Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем", — сказал Путин.

Новость обновляется…

Теги:
#Украина #Харьков #Россия #Переговоры #Владимир Путин