У ВСУ проблемы не только с ПВО

В Украине возникли проблемы с противовоздушной обороной. В настоящее время Вооруженные силы не могут сбивать российские разведывательные беспилотники.

Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на эксперта по сухопутным военным действиям Королевского института объединенных вооруженных сил Джека Уотлинга. Он отметил, что в последние недели хорошо наблюдались недостатки украинской артиллерии и отсутствие защиты от баллистических ракет и планирующих бомб большой дальности.

Уотлинг подчеркнул, что противовоздушная оборона на линии фронта настолько снизилась, что украинские военные сосредоточены на сдерживании российских самолетов от пересечения линии фронта. По его словам, Вооруженные силы Украины больше не в состоянии сбивать разведывательные беспилотники "Орлан-10", которые сейчас "привычно летают над Харьковом и Запорожьем".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всего две системы "Patriot" для Харьковщины смогли бы существенно помочь в защите от российского террора. По его словам, они нужны "уже сегодня" и именно они не позволят россиянам оккупировать Харьков.

В то же время издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность отправить в Украину еще одну батарею Patriot вместе с радарами. Это усилит противовоздушную оборону страны от воздушных атак со стороны россиян.