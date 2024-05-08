В Киеве раздались взрывы: столица отражает ракетную атаку российских окупантов (обновлено)

Киевлян просят находиться в укрытиях.

В Киеве утром 8 мая раздались взрывы. Российские террористы атаковали столицу крылатыми ракетами, предварительно сработала противовоздушная оборона.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", – говорится в сообщении.

Детальнее об атаке террористов на Киев читайте по ссылке.