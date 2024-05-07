Над Донецкой области клубы дыма: пожары бушуют возле трех разных городов (видео)

Местные власти никак не прокомментировали возгорания

На временно оккупированной территории Донецкой области масштабные пожары. По некоторым данным, возгорания произошло в районе Макеевки, Иловайска и Лимана.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Информации о разрушениях или пострадавших по состоянию на 19:50 нет.

Возгорание в стороне Иловайска

В сети говорят, что один из пожаров произошел за поселком Красная звезда, что рядом с оккупированной Макеевкой. Некоторые местные жители утверждают, что в воздухе стоит неприятный запах гари и мусора. Предположительно, горит свалка бытовых отходов. Другие же утверждают, что в поселке Красная звезда загорелся сарай, но его уже потушили.

Также сообщается, что возгорания произошли в захваченных Иловайске и Лимане. На фото и видео из сети видно, что в Лимане густой дым поднимается рядом с железнодорожным вокзалом. Перед возгоранием в городе якобы был слышен взрыв. Причина возгорания в Иловайске не сообщается.

Никакой официальной информации о причинах пожаров нет. Местные власти или экстренные службы никак не прокомментировали огромные клубы дыма.

Пожар в Лимане

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Москве загорелся завод. У здания упала крыша, а внутри могли находиться люди. Огонь охватил около 3 тысяч квадратных метров.