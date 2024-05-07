Из-за мамы? Пропагандисты рассказали, почему мобилизованный в ВС РФ украинец расстрелял 6 россиян

Он якобы собирался сделать операцию

Недавно мобилизованный в армию России житель временно оккупированной территории Украины Юрий Галушко расстрелял 6 российских военных. Стала известна возможная причина такого поступка.

Российские Telegram-каналы сообщают, что Галушко сделал это после того, как его мать, проживающая в Харькове, попала под обстрел города российскими ракетами. Отмечается, что в результате удара окупантов у нее якобы произошел инсульт.

Также сообщается, что у него якобы были серьезные проблемы со зрением. По данным российских каналов, Галушко пошел в российскую армию, чтобы заработать на операцию по восстановлению зрения.

Следует отметить, что некоторые российские паблики писали, что он был ранее судим. Пропагандисты утверждали, что мужчина якобы был мобилизован из колонии в конце февраля 2024 года.

В свою очередь российские военные сообщали, что 50-летний Галушко был стрелком. После расстрела россиян он скрылся в неизвестном направлении. Оккупанты ввели план "Перехват", который пока результатов не дал.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине ликвидировали командира спецназа РФ, который убивал мирных в Чечне и скрылся от суда.