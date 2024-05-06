"Чем они думают?" Боец ВСУ возмущен тем, что родители не эвакуируют детей из прифронтовых городов

Каждая минута промедлений может дорого стоить

Несмотря на приближенность к линии столкновения, постоянные обстрелы и продолжающуюся эвакуацию в близких к фронту городах еще остаются семьи с детьми. Возмущает такое поведение родителей не только эвакуационные бригады, но и военных.

Так во втором выпуске проекта "Телеграфа" "Линия фронта" Дмитрий Перловский на позывной "Скай", командир группы роты разведки сводного отряда "Хищник" департамента патрульной полиции высказался на эту тему. Он отметил, что жителям прифронтовых городов нужно быть готовыми к выезду и не затягивать.

"Проезжаем Орехов, за нами летят снаряды, а в селе дети лет 10 играют в футбол. Следующее село — в поле двое мальчишек пасут коров и в это поле проходят три прилета. Дети кричат и разбегаются. Я не знаю, почему родители так поступают. Надо ехать, ведь каждая минута промедлений может стоить и собственной жизни, и спасателей", — говорит Дмитрий Перловский.

Орехов на карте Deep State

Военный из собственного опыта знает, что такое покинуть дом, привычную жизнь и уезжать в никуда. Ведь семья с маленьким ребенком эвакуировался из родного Мариуполя, когда город начали обстреливать из тяжелой техники.

Он отмечает, что украинцам, живущим неподалеку от линии фронта, нужно иметь собранный "тревожный чемоданчик" и быть готовыми к немедленной эвакуации.

"Нужно иметь план действий на случай ухудшения ситуации: что взять; как и куда ехать; где встретиться с близкими. Заранее найти контакты перевозчиков. Когда город уже под обстрелами — водители боятся и отказываются ехать", — говорит он.

Ранее "Телеграф" писал, что на Донбассе российские оккупанты пытаются добиться успехов, пока Украина не получила новую партию оружия от союзников. Впереди возможно тяжелое сражение за город Покровск, а также россияне хотели бы захватить Часов Яр. Такой сценарий обернулся большой проблемой для украинских воинов. Однако, как только на фронте заработает новое оружие, шансов на захват Часового Яра у них не останется.