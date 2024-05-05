Пилот почувствовал себя бесстрашным: в ВСУ рассказали подробности уничтожения российского Су-25

Системы ПВО есть не только у Воздушных сил

Российский самолет Су-25 утром 4 мая сбило подразделение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Это произошло в Донецкой области.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш. Он рассказал подробности этой операции.

"Как вы знаете, в Сухопутных войсках тоже есть системы ПВО. В частности, мы видим работу малого и среднего радиуса ПВО, которые могут справляться, в частности, с самолетами, и крайне важны", — сказал он.

Евлаш отметил, что это свидетельствует о том, что ВСУ нужны переносные ЗРК, которые могут бороться как с низколетающими целями, так и с беспилотниками, которых достаточно много. Он также подчеркнул, что украинским военным нужны более серьезные комплексы, которые могут эффективно противостоять российским вертолетам и штурмовикам, в том числе Су-25.

Спикер также отметил, что россияне применяют штурмовики Су-25 для обстрела позиций ВСУ ракетами разного типа. По его словам, причиной уничтожения самолетам мог стать личный фактор пилота.

"Если он почувствовал себя бесстрашным и уже совершил несколько вылетов и его не достали, то это не значит, что его не достанут завтра-послезавтра. Вероятнее всего он решил, что сейчас может совершить определенный пролет, но был пойман ВСУ и уничтожен", — подчеркнул Евлаш.

Ранее "Телеграф" писал о том, что россияне перед ударами по Украине активно используют разведывательные беспилотники и самолеты Су-24МР. С их помощью они пытаются выявить систему ПВО и скорректировать свои атаки.