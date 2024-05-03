В Офисе президента высказались о возвращении военнообязанных из Европы: ждут решения ЕС

Ситуация, когда многие люди, пригодные к службе армии, спрятались в Европе, просто недопустима, заявили в ОПУ

Европа в конце концов после долгих дискуссий примет решение о возвращении в Украину военнообязанных мужчин. Большое количество особ мужского пола, которые успели бежать в Европу в начале войны и теперь спокойно живут там – сильный репутационный удар по украинскому народу.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию Delfi. Он отметил, что мужчины, оказавшиеся за границей, даже не поддерживают Украину.

"Мы же не видели массовых протестов по поводу "дайте оружия", "Украина истекает кровью" и т.д. Сильная сторона Европы, что они после долгой дискуссии придут к правильным решениям", – отметил он.

Подоляк добавил, что на месте бежавших в Европу он бы задумался над будущим. Потому что "не пронесет" – Европа рано или поздно найдет нужное решение. Ситуация, когда многие люди, пригодные к службе армии, спрятались в Европе, просто недопустима.

"Не бывает так в жизни, что кто-то платит максимальную цену, а кто-то наслаждается этим междучасьем, а потом приедет и будет говорить: "Мы тоже поддерживали Украину в момент тяжелейшего исторического испытания"… Рано или поздно Европейский Союз совместно с Украиной примет оптимальное решение и здесь не нужно обращать внимание на эту эмоциональную истерику», – добавил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Польша заявила о готовности вернуть граждан мужского пола призывного возраста из Украины при необходимости.

Также "Телеграф" рассказывал, что мужчины не смогут оформить паспорта Украины за границей. Однако в МИДе назвали категории украинцев, на которых это не распространяется.