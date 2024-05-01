Защищал Украину с первых дней вторжения: в Донецкой области погиб соразработчик "Приват24"

Собратья помнят его как надежного друга, наставника и спасителя

В боях на Марьинском направлении погиб военнослужащий 206-го батальона территориальной обороны ВСУ солдат Юрий Белый. В гражданской жизни у него была успешная банковская карьера и он был одним из соразработчиков приложения "Приват24".

Однако 11 апреля 2024 года его жизнь унесла война, которую начала Россия против Украины. Об этом сообщила пресс-служба воинской части во вторник, 30 апреля.

"После начала полномасштабного вторжения россиян сразу же присоединился к обороне своей страны в составе ДФТГ Мироновской территориальной громады Киевской области. Но для Юрия этого было мало, поэтому летом 2023 года вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и попал в стрелковую роту" — говорится в сообщении.

Также Юрий Белый также был руководителем взвода, когда погиб их командир.

"Когда на Марьинском направлении погиб командир их взвода, остаток взвода стал единственным кулаком большим пальцем которого был солдат Белый. В эти тяжелые для нашего подразделения времена он для всех стал крепкой поддержкой", — отметил командир стрелковой роты Алексей "Марс".

Побратимы отмечают, что первые дни службы Юрий Белый выделялся среди них, "внося в деятельность подразделения разумную инициативу, а иногда и странные, но правильные идеи".

"Юрий был примером того бойца, который всегда искал способ эффективного выполнения служебных и боевых задач. Для собратьев он был надежным другом, наставником, спасителем, всегда мотивировал всех вокруг себя качественно и смело делать свое дело по уничтожению врага", — говорят в 206- ном батальоне.

Похоронили павшего героя на Аллее Славы мироновского кладбища Киевской области.

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