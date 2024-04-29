Тренировочный самолет стал средством ПВО: что известно о Як-52 (видео)

Самолет выпускали около 21 года подряд – цена на него стартует от €48 000

На днях украинские защитники сбили вражеский беспилотник "Орлан-10" с поршневого самолета Як-52. Такой самолет не оборудован оружием — учебно-тренировочный, поэтому есть несколько версий, как могло произойти сбивание.

"Милитарный" предполагает, что стрельба могла вестись вторым членом экипажа. "Дифэнс экспресс" также отмечает, что самолет могли превратить в боевой, добавив пулемет, для целей ПВО. Также стало известно, что дрон сбил экипаж "Гражданского воздушного патруля". Самолет Як-52 стоит от 48 000 евро (2 041 723 грн).

Самолет Як-52 используется для тренировки будущих пилотов, в том числе и военных. Несмотря на небольшие размеры, он может выполнить даже фигуры высшего пилотажа. Он может выдержать большие нагрузки и развить скорость до 470 км/час. Дальность полета – до 500 км. В общей сложности Як-52 выпускался с 1979 по 1998 год.

Кроме основного Як-52, имеет шесть вариаций. У такого самолета нет встроенного прицела, поэтому наводка могла происходить со стороны через радиосвязь или систему ситуативной осведомленности. Эксперты отмечают, что если стрельба велась вторым членом экипажа, то такой способ уничтожения вражеской авиации не использовался со времен Первой мировой войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о Skyranger Nynja — беспилотнике, в который могли превратить самолет. На него снизу можно крепить бомбу.