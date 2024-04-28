"Подъемные" для военных: в Минобороны объяснили, для кого они предусмотрены

Размер "подъемных" составляет сумму месячной зарплаты конкретного военнослужащего и 50% зарплаты на каждого члена его семьи

В пресс-службе Министерства обороны Украины напомнили, что военные могут претендовать на дополнительную финансовую помощь — "подъемные". Кто может получить?

Об этом идет речь на официальном сайте МО Украины. В сообщении отмечается, что претендовать на нее могут военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, кадровую службу, военную службу по призыву (последнее касается только офицерского состава).

Также данную денежную помощь оказывают защитникам, переезжающим на новое место военной службы в связи с назначением, зачислением на обучение в военные учебные заведения или учебные центры, срок которого составляет шесть месяцев и более. Такие выплаты также предусмотрены в связи с передислокацией воинской части.

Как отметили в Минобороны, размер "подъемных" составляет сумму месячной зарплаты конкретного военнослужащего и 50% зарплаты на каждого члена его семьи, переехавшего с ним на новое место службы.

"Также указанным категориям военных и членам их семей предусмотрены "суточные" в случае командировки", — отмечают в ведомстве.

Подчеркивается, что мобилизованные на военную службу претендовать на эту выплату не могут, только если перейдут на контрактную форму.

Ранее "Телеграф" писал, что семьи, где погиб военнопленный, имеют право на единовременную денежную помощь, если смерть наступила во время плена или в течение года после освобождения.