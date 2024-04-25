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Зарплаты некоторых военных вырастут: кто будет получать более 190 тыс грн

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Военная техника
Военная техника. Фото 24 канал

Все зависит от количества дней выполнения специальных задач

Зарплаты украинских военных, которые находятся на передовой, могут вырасти до 190 тысяч гривен, ведь в них входят денежное обеспечение, "боевые" и недавно введенное вознаграждение в размере 70 тысяч гривен.

Как говорится на сайте АрмияInform, это вознаграждение применяется уже с этого месяца. Оно предусмотрено не как замена 100 тысяч "боевых", а как дополнительная выплата.

Кто имеет право на начисление и какие условия

70 тысяч гривен получат военнослужащие Вооруженных Сил, Нацгвардии, СБУ, ГУР, Госпогранслужбы, Службы спецсвязи, Государственной специальной службы транспорта, а также полицейские, если они находятся на передовой.

Она предусмотрена для тех, кто:

  • непосредственно находится на линии столкновения с врагом;
  • выполняет боевые или специальные задания в первом эшелоне обороны или наступления на расстоянии до ротного опорного пункта включительно;
  • выполняет боевые задачи между позициями Сил обороны Украины и агрессора на оккупированных Россией территориях, а также на территории врага.

Поэтому бойцы, находящиеся на передовой, будут получать более 190 тысяч гривен, ведь в эту сумму входит денежное обеспечение (минимум 20 100 гривен), 100 тысяч "боевых" и 70 тысяч вознаграждения.

Однако как отмечают на сайте, начисление этой суммы зависит от количества дней, во время которых выполнялись задания. То есть к конкретному месяцу это вознаграждение не привязано и начислят его тогда, когда будет суммарно 30 дней выполнения задач.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из бойцов будет ежемесячно получать 6700 гривен.

Теги:
#Выплаты #Вознаграждение #Денежное обеспечение #Боевые #Выплаты военным