"Гройсман наводил, Климкин бомбил": в РФ внезапно предъявили обвинения украинским политикам

Они поддержали решение о проведении на Донбассе АТО

В России выдвинули обвинения за якобы совершение обстрелов и других преступлений на Донбассе бывшему главе МИД Украины Павлу Климкину и экс-спикеру Ради Владимиру Гройсману. По мнению следственного комитета РФ (СК РФ), они совершали "преступления против мира и безопасности человечества".

Об этом сообщают в пресс-службе СК. Также обвинили бывшего министра информационной политики Украины Юрия Стеця.

"С учетом совокупности собранных доказательств за совершение обстрелов и других преступлений против мира и безопасности человечества на территории Донецкой и Луганской Народных Республик выдвинуто обвинение бывшему председателю Верховной Рады Украины Владимиру Гройсману, занимавшему указанную должность с ноября 2014 по апрель 2016 года, Павлу Климкину находившийся на этом посту с июня 2016 года по август 2019 года, а также бывшему министру информационной политики Украины Юрию Стецю, который имел указанный статус с декабря 2014 года по апрель 2016 года", — говорится в сообщении.

То есть, будучи членами Совета нацбезопасности и обороны Украины, они поддержали решение о проведении антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, а также приняли участие в руководстве ею, отмечает пресс-служба.

В сети пользователей позабавила эта новость, они отметили: "Гройсман наводил, а Климкин бомбил".

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