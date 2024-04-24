Не только Storm Shadow: какие еще ракеты предоставит Украине Британия

В общей сложности планируют передать более 1,5 тысяч ракет

Британия пообещала предоставить Украине один из крупнейших траншей военной помощи. Среди прочего в ней будут ракеты Storm Shadow, а также другие ударные и зенитные ракеты.

Портал "Дифэнс Экспресс" отмечает, что всего будет предоставлено 1600 ракет. В их списке могут оказаться зенитные ракеты ASRAAM, ударные Martlet и Brimstone.

ASRAAM это британская управляемая ракета "воздух-воздух". Наведение с помощью инфракрасной головки самонаведения. Дальность пуска – 25 км максимальная. Может развить скорость до 3,5 Маха. Используется в ЗРК.

В перечне ударных ракет называют Martlet. Это легкая многоцелевая ракета. Скорость ракеты – 1,5 Маха. Дальность действия – 8 км. Наведение по "лазерной тропе". Эффективна против легкой бронетехники, в Украине используется в ПЗРК против беспилотников и вертолетов оккупантов.

Еще одной ударной ракетой может быть Brimstone. Наводка с активной радиолокационной головкой позволяет различать цели на фоне земли. Максимальная сверхзвуковая скорость, около 450 м/с. В зависимости от версии может иметь разную дальность поражения:

Brimstone I — 20+ км с самолетов, 12 км с вертолетов

Brimstone II — 60+ км с самолетов, 40+ км с вертолетов

Brimstone 3B – 12 км с наземной платформы.

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