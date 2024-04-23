Patriot могут производить в Украине? Посол Маркарова сделала громкое заявление

В настоящее время нашей стране недостаточно этих мощных систем ПВО

Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot могут быть частично изготовлены и собраны на территории Украины. Эти системы противовоздушной обороны (ПВО) эффективны против российских ударов, и в ближайшее время НАТО передаст семь комплексов американского производства.

Соединенные Штаты Америки (США) уже имеют практику передачи технологий в другие страны. Поэтому, когда Украине нужно было срочно пополнить запасы ракет, эти государства их передавали, о чем посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала "Европейской правде".

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Patriot могут частично производиться в Украине

"Без этого, без того, чтобы мы не начали сами производить очень много как минимум составляющих, а как максимум уже некоторых завершенных продуктов (не обойдется ― ред.). Ну мы понимаем, что даже после нашей победы Россия никуда не денется. Нам нужно производить больше. Это большая глобальная стратегическая задача и как раз это большой элемент экономического сотрудничества, но также повышение боеспособности и производства тех возможностей, которые нужны Украине сейчас, немедленно, но они также будут нужны всем нам», ― сказала Маркарова.

Вопросы локализации производства ЗРК Patriot президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с чиновниками в США во время двух визитов в 2023 году. Украинские и американские бизнесы также провели два заседания по этой теме.

Справка: ЗРК Patriot появились в Украине в апреле 2023 года. Две первые системы были подарены США, Германией и Нидерландами. Комплекс эффективен против баллистических и крылатых ракет, самолетов. Он используется для защиты целых городов или отдельных объектов инфраструктуры.

Patriot может одновременно фиксировать 100 целей. Максимальная дальность перехвата составляет 80 км, а максимальная высота — 24 км.

Ранее "Телеграф" писал, что Греция передаст Украине ЗРК Patriot, но при одном условии. Страна желает гарантий от США.