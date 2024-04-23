Был совладельцем известной пиццерии в Херсоне: погибшему воину просят дать звание Героя

У воина были основания для освобождения от военной службы, но несмотря на это он вступил в ряды ВСУ летом 2022 года и встал на защиту Родины

Семья погибшего на войне украинского воина Зелинского Сергея Петровича просит присвоить ему звание героя посмертно. Мужчина был военнослужащем отряда специальных операций 8 полка Сил специальных операций Вооруженных сил Украины и имел позывной "Марафон".

Соответствующая петиция появилась на сайте президента. Автором является сестра погибшего защитника — Алена Зелинская.

"Сергей участвовал в операциях по разведке, прямых акциях для выполнения сложных, опасных задач на наиболее ответственных и опасных участках фронта Донецкой, Харьковской, участвовал в обороне Бахмута. За героизм и отвагу, проявленные во время выполнения боевых операций, награжден орденом "За мужество" ІІІ степени", — говорится в петиции.

Военный был большим патриотом и был уверен, что Украина обязательно победит в войне, развязанной оккупантами. До последнего вздоха Зелинский был верен своему государству, своим побратимам. Он погиб 4 июня 2023, выполняя боевое задание на Харьковщине.

В тексте также указано, что у Сергея были основания для освобождения от военной службы, но несмотря на это он вступил в ряды ВСУ летом 2022 года, сразу после того, как ему удалось пересечь линию фронта на оккупированной Херсонщине. Это было крайне опасно и мужчина уже был под подозрением у оккупантов.

Зелинский возглавлял движение сопротивления в Херсоне, а также сотрудничал с силами обороны Украины. Благодаря успешной работе сопротивления, было уничтожено большое количество техники врага и живой силы в Чернобаевке и других участках Херсонщины.

"До полномасштабной войны Сергей занимался частным предпринимательством, был соучредителем известного в Херсоне ветеранского бизнеса – пиццерия "Соль и перец", создавал новые рабочие места, на которые трудоустраивали вернувшихся из АТО ребят. Также возглавлял союз воинов АТО Белозерской общины в Херсонской области. С 2014 года занимался активной волонтерской деятельностью", — рассказала Алена Зелинская.

Она добавила, что в детстве ее брат переболел тяжелой формой менингита, и врачи запретили ему значительные физические и эмоциональные нагрузки. Однако он всегда доказывал, что может больше, чем ему позволяли.

"Зелинский Сергей Петрович настоящий Герой и потому заслуживает высшей государственной награды — Герой Украины (посмертно)", — отмечается в петиции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в бою с российскими оккупантами погиб военный из Канады с позывным "Хрульф". Его друг и побратим "Хрус" говорит, что мужчина хотел защитить невинных людей в Украине.