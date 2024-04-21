"Если Украина не выстоит": Зеленский назвал четыре государства, куда может вторгнуться Путин

Зеленский считает, что Путин уже не боится НАТО

Российский террористический режим не остановится, если Украина не устоит и падет перед наступлением террористов. Следующими будут страны Балтии, а затем нападение россиян ждет Польшу и часть Германии, которые российский диктатор Владимир Путин видит в своей сфере интересов.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News. Он напомнил, что Путин одержим восстановлением могущества СССР и сбором "домой" бывших республик и вассалов Союза.

"Если Украина не устоит, то Путин точно вторгнется в Балтийские государства. Почему? Не потому, что есть какая-то идея или стратегия. Путин хочет вернуть влияние Советского Союза… В НАТО они (страны бывшего СССР) или не в НАТО — его это не интересует. Он не боится стран НАТО. После Балтийских государств под ударом будут и Польша, и часть Германии", — добавил Зеленский.

Напомним, что "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине не исключают размещения сил НАТО на своей территории. В Верховной Раде назвали условия для этого.

Как сообщалось ранее, министр обороны Германии Борис Писториус сравнил войну России против Украины с аннексией территории Чехословакии Адольфом Гитлером в 1938 году. Он также считает, что Европе следует готовиться к широкомасштабному нападению РФ.

Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал армии США Кристофер Каволи заявил, что российская армия сейчас на 15% больше, чем в начале полномасштабного вторжения. Сейчас РФ по пути к тому, чтобы командовать крупнейшей армией на континенте.