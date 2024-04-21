Под особой угрозой семь областей Украины: какие регионы наиболее незащищены от российских атак

Чтобы противостоять российскому террору, нужно больше ПВО

Области, находящиеся в непосредственной близости к границе с Россией, а также прифронтовые регионы, сейчас наиболее уязвимы для российских атак. Защитить их поможет большее количество ПВО.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш. Он перечислил все регионы.

"Больше всего страдают те, которые находятся в непосредственной близости с Россией и временно оккупированными территориями. Прежде всего, это Харьковская, Одесская, Херсонская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Днепропетровская области", — сказал Евлаш.

Спикер отметил, что противостоять российскому террору можно. Для этого необходимо больше средств ПВО.

"Мы очень рассчитываем на помощь, в том числе американских партнеров", — добавил спикер.

Стоит отметить, что в последнее время Россия ежедневно атакует Украину дронами-камикадзе. Также возобновились массированные атаки по применению ракет разных типов. оккупанты якобы нацелились на энергетику, но в результате каждой атаки прилетает и в жилые дома украинцев.

Напомним, в пятницу, 19 апреля, в результате атаки российских оккупантов в Днепре прогремели мощные взрывы. Из-за удара по Днепропетровщине в тот день погибли 7 человек, из которых двое — дети, пострадали 35 человек.