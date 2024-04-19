Украинцы будут спать поспокойнее? В ГУР рассказали о последствиях сбития Ту-22МЗ для Украины

Есть приятные надежды

Ситуация в Одесской области, которая часто подвергается атакам воздушных целей РФ, может измениться после уничтожения российского бомбардировщика Ту-22М3. По всей вероятности, количество обстрелов может уменьшиться.

Такое мнение высказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона. Он также добавил, что облегчает ситуацию и уничтожение самолета РФ А-50.

"Какие изменения будут? После уничтожения самолета А-50 и после сегодняшнего уничтожения в рамках операции ГУР МО собственно Ту-22М3 на время по крайней мере есть надежда, что для Одесской области относительно рисков ракетных ударов ситуация улучшится", — сказал Андрей Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что на сбитии Ту-22М3 планы Сил безопасности и обороны Украины не останавливаются. Ведь, по его словам, украинские защитники "будут и дальше удивлять, в хорошем смысле для нас, противника и результаты так же будут другие".

Заметим, что, по данным источников, вражеский самолет был сбит украинским зенитно-ракетным комплексом С-200. Как известно, он имеет дальность поражения до 300 км. ЗРК была модифицирована специалистами Главного управления разведки Минобороны Украины.

Напомним, мы писали, что в ГУР показали видео, как происходило сбивание вражеского самолета. В разведке подчеркнули, что вражеский самолет Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.