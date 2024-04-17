После тяжелого ранения 10 часов руководил боем: на фронте погиб герой из Канады (фото)

Он обладал большой любовью и страстью к Украине, к людям и культуре, и его мотивация была бороться против захватчиков

Украина продолжает терять тех, кто защищал нашу родину от российских захватчиков. Так, во время штурма в Сумской области погиб командир "Нормандской бригады" — канадец на позывной "Хрульф". В нашей стране он хотел создать подразделение типа французского иностранного легиона и призывал иностранных военных воевать на нашей стороне.

Уроженец канадской провинции Квебек военный впервые приехал в Украину еще в 2017 году. Об этом пишет ТСН. Он еще до полномасштабного вторжения хотел понять, что происходит в Донбассе.

Что о нем известно

Спецназовец, служивший во Французском иностранном легионе, ветеран Вооруженных сил Канады — впоследствии "Хрульф" решает воевать за Украину. Его побратим и близкий друг "Хорс" говорит, что он хотел защитить невинных людей.

"Он обладал большой любовью и страстью к Украине, к людям и культуре. Его мотивация была бороться против захватчиков, которые убивают невинных людей. Просто он бывший солдат, спецназовец, он знал, что может помочь, он организовал "норманскую бригаду" как боевой подразделение в начале 22 года, они воевали в самых сложных участках на северо-востоке вблизи Новозлатополя. Многие из этих операций были засекречены", — говорит "Хорс", командир "Норманской бригады".

Известно, что подразделение "Хрульфа" участвовало в боях в Запорожье, впоследствии присоединилось к отдельному штурмовому батальону Украинской добровольческой армии "АРЕЙ". Заместитель командира говорит, что мужчина собирал вокруг себя опытных иностранных военных.

С тяжелым ранением Хрульф 10 часов командовал боем

Подразделение "Хрульфа" привлекалось к штурмовым действиям. Последнее его сражение было на Сумщине — в районе Великописаревки.

"Там были такие ожесточенные бои, контактные бои. В одной из таких операций, таком контактном бою, погиб Руфь. Он получил такое тяжелое ранение в голову. И даже была информация операции передана его ребятами, что командир 200. Потом начали крыть КАБами, все ребята переместились в подвальное помещение. Через пол часа, когда бомбардировка закончилась, дверь открывается и стоит на ногах.

Но это ранение было смертельным. Боевой медик "Мобиус" говорит, вероятнее всего, у "Хрульфа" попал российский снайпер.

"Мы думали он погиб, но почти сразу он начал вставать после выстрела. И продолжал сражаться даже с таким тяжелым ранением и оставался в сознании последующие 10-12 часов, продолжая отдавать команды. Сначала он поднялся, он вынужден был, он сумел добраться до меня и я оказывал ему медицинскую помощь, насколько мог учитывая ситуацию. Но с медицинской точки зрения мало что можно сделать на месте после такого типа травмы", — говорит "Мобиус".

Из-за плотного обстрела сразу эвакуировать "Хрульфа" было невозможно. В Канаде в честь погибшего "Хрульфа" — 83-е подразделение Королевского канадского легиона устроило церемонию возложения мака. Это традиция, когда друзья и ветераны друг за другом вкладывают свои маки в венок как символ памяти и уважения.

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