Российские генералы игнорируют требования об улучшении противовоздушной обороны на НПЗ: партизаны объяснили причину

Системы ПВО, которые сейчас находятся на боевом дежурстве возле заводов, требуют обслуживания, ремонтов и замен

Российские генералы, командующие войсками противовоздушной и противоракетной обороны в российской армии, игнорируют требования российских военных улучшить системы ПВО, отражающие удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. Ни один запрос, отправленный в штабы этого рода войск, не был даже рассмотрен.

Об этом сообщает украинское партизанское движение "АТЕШ". По данным партизан, российское высшее командование игнорирует запросы от воинских частей на усиление и улучшение ПВО у НПЗ.

Причин в том, что системы ПВО, которые сейчас находятся на боевом дежурстве возле заводов, нуждаются в обслуживании, ремонте и местами – замене. Однако, во-первых, нет нужного количества запасных частей. А во-вторых, не хватает и самих систем, поскольку приоритетное направление передачи – Украина и фронт.

"На заявки о поставках запчастей в подразделения от командования приходят ответы, что в наличии их нет. Это обусловлено тем, что все передается на приоритетные направления, такие как Крым и временно оккупированные территории Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, что за последние месяцы удары дронов по российским НПЗ участились. И это уже привело к неприятным последствиям для Кремля, потому что пришлось ограничить экспорт нефтепродуктов. Деньги от продажи энергоресурсов частично уходят в военный бюджет РФ, поэтому сокращение доходов выгодно для Украины.

Однако это не нравится США. Американские чиновники официально заявляли, что не поддерживают удары по НПЗ России. Украинский эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям Михаил Гончар объяснил, почему США занимают именно такую позицию. Дело в больших суммах и не только.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина имеет право избивать по российским энергетическим объектам. Он назвал НПЗ законными целями.

Ранее "Телеграф" сообщал, что дроны атаковали один из крупнейших НПЗ в России. Это один из новых заводов, построенный в начале 2000-х годов.