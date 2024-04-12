Оккупанты взлетели на воздух: сняряд Himars подорвал отделение полиции на Херсонщине

Отдел полиции находился в многоквартирном жилом доме

На оккупированной части Херсонской области в Новой Каховке произошел взрыв в отделе полиции. В результате есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что в помещении взорвался неустановленный ракетный боеприпас.

"Накануне днем в отделе полиции "Новокаховский" временно оккупированной Херсонской области, который находился на четвертом этаже многоквартирного жилого дома на улице Дружбы, взорвался неустановленный ракетный боеприпас. По предварительной информации, это был "Хаймарс", — говорится в сообщении.

От полученных ранений погиб 23-летний лейтенант оккупационной полиции. Еще трое полицейских получили ранения. Их госпитализировали.

Также известно, что в результате происшествия пострадала местная жительница. Она доставлена в больницу с несколькими переломами. От взрыва также была повреждена кровля, обрушены стены, а квартиры, где находился оккупационный отдел полиции, полностью разрушены.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во временно оккупированном Бердянске был ликвидирован коллаборант Александр Галий.