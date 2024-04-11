Война может вернуться в Киев: Чмут оценил ситуацию на фронте и дал украинцам совет

Многие жители Киева полагают, что украинцы уже выиграли войну

На русско-украинском фронте сложилась патовая ситуация. Быстро захватить Украину россиянам не удалось, они не смогли запугать силой, ядерным оружием, техногенными ударами и блекаутами. Сбить полностью западную поддержку в Кремле тоже не смогли. Поэтому россияне перешли в ту игру, в которой себя лучше всего чувствуют – игра в долгую.

Об этом рассказал ветеран АТО Тарас Чмут. Своими мыслями на этот счет он поделился в интервью "УП".

"На некоторых участках мы отбиваем территории, на некоторых участках, к сожалению, теряем территории, на некоторых героически держим плацдарм, пытаемся давить там, где можем. Но уже 2024 год. Война началась 10 лет назад, идет третий год великой войны. На сколько нас хватит?", – рассуждает он.

Тарас Чмут подчеркнул, что на фоне войны внутри страны происходят процессы, выливающиеся во внутриполитическое противостояние. "Я сейчас говорю о полной импотенции парламента, о давлении на весь бизнес, об абсолютно деструктивном поведении правоохранительных органов и спецслужб", — пояснил он.

Между тем, подчеркнул Чмут, в РФ производят качественное импортозамещение важных компонентов для оружия и техники, готовятся к очередной мобилизации, готовят 300 тысяч человек на лето. "И им нужно что-то противопоставить.", – отметил он.

По словам ветерана АТО, многие жители Киева думают, что украинцы уже выиграли войну, а некоторые вообще забыли, что противостояние врагу продолжается. "А надо помнить, что она может вернуться сюда ( в Киев — ред.,). Нам нельзя попадать в тот пузырь иллюзии, в котором была Россия перед началом полномасштабного вторжения", - подчеркнул Чмут.

Он напомнил, что именно это привело к поражению РФ на первом этапе полномасштабного вторжения.

Ранее "Телеграф" сообщил, по словам президента Владимира Зеленского, прошлогодняя попытка контрнаступления Украины против России была "не столь успешной". Он пообещал, что следующая попытка нанести ответный удар российским захватчикам продемонстрирует больший прогресс.