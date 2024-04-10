Поврежден важный завод россиян и "минус" самолет: новые спутниковые снимки после ударов по РФ
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
На заводе производится ремонт ракет россиян
В сети появились спутниковые снимки последствий удара по авиазаводу в Воронежской области, на котором ремонтируют российские ракеты и по аэродрому в Ейске. Зафиксированы повреждения здания 711-го авиационного завода в городе Борисоглебск, а также самолета РФ.
Об этом пишут "Схемы", добавляя спутниковые снимки от Planet Labs. На них видно, что был поврежден один из корпусов на территории завода, в здании обрушилась крыша.
По данным ГУР, повреждены были именно производители мощности предприятия.
"Этот завод – единственное предприятие на территории РФ, которое производит ремонт всей номенклатуры ракет, находящихся на вооружении фронтовой авиации, а также ремонт наземных средств связи и радиотехнического обеспечения полетов", – объяснил в комментарии "Схемам" авиаэксперт Анатолий Храпчинский.
По словам эксперта, ремонтируют россияне типы ракет Р-73, РВВ-АЭ, Х-25 и Р-27, которые, в частности, используют для атак по украинской территории вертолеты Ми-24 и Ка-52, а также истребители Су-24, Су-25 и Су-34.
В Ейске был поврежден самолет
Также в сети появились фото последствий атаки по аэродрому в Ейске 5 апреля. На них видно, что поврежден российский самолет Бе-200.
OSINT-аналитик MT Anderson опубликовал эти спутниковые снимки. Примечательно, что у самолета отсутствует часть левого крыла, а также есть следы топлива на плитах.
Ранее "Телеграф" писал, что после масштабной атаки дронов по российским аэродромам 5 апреля появились спутниковые снимки одного из них — Морозовска. Но на них не видно никаких масштабных разрушений и сожженных самолетов. Однако на обнародованных снимках можно увидеть несколько воронок рядом с площадкой технического обслуживания.