Разрушена поликлиника и горит аптека: россияне ударили по Харьковщине, погиб подросток (обновлено)

Под завалами могут находиться люди

Российские оккупанты атаковали Харьковскую область. В результате в нескольких помещениях начался пожар, и люди оказались под завалами.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, удары пришлись по Малой Даниловке и Липцам.

"Горит магазин и аптека. Предварительно: под завалами могут находиться люди. Профильные службы работают на месте", — говорится в сообщении.

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В результате обстрела Липцев погибли три человека: девочка 14 лет, женщины 43 и 59 лет. Пострадали молодой человек 16 лет и женщина 34 лет. Об этом сказал Синегубов.

Разбор завалов продолжается.

В то же время в Харьковской ОВА добавили, что захватчики также выпустили две управляемые авиабомбы по Волчанску. В результате ударов полностью разрушена поликлиника.

Известно, что в результате происшествия пострадал один человек. Им оказался 34-летний мужчина. С обломочными ранениями он госпитализирован в медицинское учреждение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 9 апреля российские оккупанты ударили по центру Харькова КАБами. Над местом прилета поднялся густой дым. В результате атаки случилось возгорание и разрушение здания. Есть пострадавшие.