Россияне ударили по Константиновке: в доме обвалился подъезд, под завалами люди, есть жертвы

Женщина с ребенком находятся под завалами

Российские оккупанты обстреляли город Константиновка Донецкой области. В результате обвалился подъезд дома, есть погибши й и пострадавшие.

Атака произошла во вторник, 9 апреля, примерно в 11:30. Об этом пишет "Радіо Свобода".

После обстрела в одном из домов произошло обрушение подъезда. Отмечается, что под завали сейчас ищут женщину с ребенком. По предварительной информации известно, что один человек погиб, и еще две женщины получили ранения.

В 13:00 работы на месте были временно остановлены. Это связано с повторной угрозой обстрела города. На сей раз в Константиновке вновь раздались взрывы.

Детальная информация устанавливается.

Напомним, в марте текущего года российские оккупанты нанесли удары по Константиновке и попали по местному кладбищу. В результате происшествия некоторые кресты и могилы были просто уничтожены. Атака произошла ночью, потому на этом месте никого не было и, соответственно, никто не пострадал. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как после обстрелов выглядело кладбище.