Сдерживают врага в одной из самых горячих точек: воинам 206 батальона нужны дроны, как помочь

БПЛА ночного видения помогут сберечь жизни наших защитников и эффективнее громить врага

На очень сложных участках фронта — Новомихайловском и Марьинском направлениях, россияне пытаются продавить оборону украинских воинов, действуя малыми группами. Также враг постоянно использует бронегруппы, бронетехнику, танки, БПМ, БТРы, комбинирует их с ударами управляемыми авиационными бомбами по позициям и логистике.

О ситуации там рассказал командир механизированной роты 206-го отдельного батальона ТРО Михаил Кулик. По его словам, россияне также активно применяют химическое оружие.

Он добавил, что противник наступает почти каждый день, но несёт потери, несмотря на преимущество в личном составе, количестве средств поражения, бронетехнике и дронах. Только за последнюю неделю россияне потеряли пять единиц бронетехники только в полосе 206-го батальона.

"Всё благодаря умелой работе наших операторов дронов, благодаря работе нашей пехоты", — отметил командир.

В этих условиях нашим воинам необходима помощь для приобретения дронов с тепловизионным видением, чтобы четко видеть врага ночью. Они помогают понять замысел оккупантов и отбивать его атаки.

Сбор на дроны для 206 батальона: номер карты — 5375 4112 1630 7616

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Ранее "Телеграф" рассказывал, что больше всего атак за сутки 8 апреля россияне провели на Новопавловском направлении. Враг 26 раз пытался прорвать оборону наших войск.