Ночью Россия атаковала Украину "шахедами" и не только: что известно о последствиях и разрушениях, фото

Пострадали две области

Ночью, 1 апреля, российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками "Шахед". Силы ПВО уничтожили два дрона. Также враг в очередной раз нанес удары по пожарно-спасательному подразделению на Харьковщине в населенном пункте, граничащем с РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб, ГСЧС Украины, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По информации спасателей, этой ночью враг нанес удары по населенному пункту на граничащей с РФ на Харьковщине. Одно из попаданий пришлось непосредственно в здание пожарно-спасательного подразделения.

В результате обстрела треть здания пожарного депо была разрушена. Кроме того, повреждены окна и ворота фасадной части, внутренние перегородки и двери здания. На дежурстве находились 6 спасателей, к счастью никто из них не пострадал.

Враг атаковал Харьковщину. Фото — ГСЧС

Враг атаковал Харьковщину. Фото — ГСЧС

Враг атаковал Харьковщину. Фото — ГСЧС

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что вечером, 31 марта, в Харькове в результате обстрела КАБ горели два автобуса, грузовой автомобиль и легковой автомобиль. Частично разрушено здание образовательного учреждения, повреждена крыша общежития и жилой дом. Пострадавших нет.

Позже в ночь на 1 апреля произошел вражеский обстрел БПЛА "Shahed" города Чугуев. Без пострадавших.

По словам главы Днепропетровской ОВА, после полуночи враг атаковал Никопольщину. Агрессор ударил по Червоногригорьевской общине.

Оккупанты применили тяжелую артиллерию. К счастью, люди невредимы.

"Целят по району оккупанты и с самого утра. Направили два дрона-камикадзе на Никополь. Предварительно, в результате попадания погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что Белгород получил сдачи за массированный обстрел Украины.