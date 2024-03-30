"Не верьте фейкам": власти Киева рассказали, что будет при ракетном ударе по Киевской ГЭС

Чиновник призвал не поддаваться панике

Россияне начали атаковать украинские гидроэлектростанции, в частности, Днепровскую ГЭС. Начальник Киевской городской военной администрации Сергея Попко рассказал, может ли враг разрушить ракетами дамбу Киевской ГЭС.

"Да, действительно рашистские ракеты могут повредить металлические затворы плотины. Это потенциально может привести к неконтролируемой утечке воды из Киевского водохранилища. Будет кратковременное подтопление некоторых территорий ниже плотины по течению Днепра. Но, по прогнозам "Укргидроэнерго", эти зоны подтопления будут незначительными и все оперативные службы и жители будут вовремя уведомлены о таком подтоплении", — пояснил он "ТСН".

По словам чиновника, согласно выводам ученых НАН Украины, никакого апокалипсиса в этом случае не случится. По прогнозам специалистов, произойдет незначительное подтопление пойменных территорий. Потенциально могут пострадать Русановские и Воскресенские сады, Гидропарк, урочище Горбачиха.

"Кроме "Укргидроэнерго", НАН Украины, этот вопрос был проработан и в Госагентстве водных ресурсов. Выводы те же, идентичные. Поэтому не верьте никаким фейкам, что Оболонский район Киева за 3 минуты накроет 4-метровая волна, а еще через две минуты вода доберется до Троещины, а потом будет в центре Киева. Это неправда. Это враждебное ИПСО. Попытки нас запугать и посеять панику", — призвал Попко.

Напомним, 22 марта россияне ударили по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине. Она является пятой ступенью каскада мощных гидроэлектростанций на реке Днепр. Для восстановления некоторых агрегатов ГЭС потребуется от 18 до 24 месяцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых мощных украинских ГЭС и их значении для экономики государства. Оккупанты могут продолжить свой энергетический террор, пытаясь поразить их.