Падение российского беспилотника в Румынии: СМИ показали видео

Кратер диаметром около 4 метров хорошо виден из воздуха

В пятницу, 29 марта, румынские СМИ опубликовали первые фото российского беспилотника, который упал на территории страны вблизи границы с Украиной. Специалисты работают на месте падения Шахеда

Об этом сообщает De Braila. Издание отмечает, что военный беспилотник разбился в 8 км от города Браила, на Маре д’Браила. При этом элементы военного беспилотника содержат надписи кириллицей.

Вертолет Министерства обороны, антитеррористическая бригада СРИ, экипажи полиции, жандармерии находятся в районе хутора Филиппо, где в поле разбился военный беспилотник.

Кратер диаметром около 4 метров хорошо виден из воздуха, как видно на фотографиях. В настоящее время в кратер прибыли армейские специалисты, которым предстоит выяснить происхождение военного беспилотника.

Скорее всего, дрон должен был атаковать украинские порты на Дунае и у него могла отказать система наведения GPS.

Отметим, что это примерно пятый или шестой инцидент с падением беспилотников на румынской территории, в то время как Россия атакует украинские порты на Дунае. НАТО и румынские официальные лица заявили после подобных инцидентов в прошлом, что они не нашли доказательств какой-либо преднамеренной атаки, направленной на Румынию.

Напомним, ночью и утром Россия обстреляла украинские города дронами-камикадзе и ракетами разных типов. Комбинированная атака продолжалась 9 часов. Враг применил 99 воздушных целей, из которых 84 уничтожило ПВО.