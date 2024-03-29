Путин разбудил темные инстинкты россиян: политолог о перспективе окончания войны в Украине

Россия не раз показывала примеры военной модернизации и напряжения всех ресурсов для достижения целей любой ценой

В последнее время участились прогнозы о том, когда закончится российско-украинская война. Аналитики Die Welt не исключают, что это может произойти в текущем году, но с печальным для Украины результатом. А журналист Дмитрий Гордон тоже делает ставку на окончание войны уже в 2024 году, но по другой причине – якобы в Украину прибудут военные силы НАТО.

Своими соображениями о том, когда и как может завершиться российско-украинская война, с "Телеграфом" поделился руководитель Центра политической разведки Олег Постернак.

"Войны легко начинать, однако заканчивать трудно. Эта закономерность особенно характерна для нынешней российско-украинской войны, продолжающейся с 2014 года. К сожалению, непонимание ее историко-экзистенциальной природы приводит к инфантильному восприятию возможности ее завершения на более или менее приемлемых или конъюнктурных условиях", — говорит политтехнолог.

По его мнению, пока Владимир Путин и чекистская группировка сохраняет контроль над Кремлем, говорить о действительно стабильном завершении войны в Украине вряд ли приходится. Речь может идти только о ее приостановке.

"Ведь Путин считает себя уязвленным и униженным с точки зрения искаженного понимания своего места в истории, потому что не смог совершить блицкриг в Украине в 2022 году. К тому же россияне потеряли слишком много на этой войне – и в человеческом, и в техническом измерении, чтобы так просто отвергнуть идею захвата Киева и большей части Украины. Скорее, напротив, это лишь усиливает агрессивную агонию российской армии и поддержку ее действий со стороны пропагандистов", – отмечает политический эксперт.

То же, считает он, можно сказать и об Украине, для которой цена войны слишком велика, чтобы теперь уступить территории, поступиться национальным достоинством и судьбами людей в оккупации ради, возможно, короткой паузы перед еще более подготовленным и масштабным рывком РФ (уже с учетом прежних системных ошибок).

Эксперт напоминает, что Россия неоднократно в своей истории показывала примеры военной модернизации "на марше" – и эффективного напряжения всех ресурсов для достижения целей любой ценой.

"Поэтому как бы это прямо и даже немного цинично ни звучало, но нынешняя оборонная война Украины – гарантия ее нынешнего существования как государства и сохранения украинской нации от очередного геноцида. Но в этой войне Украине нужна западная помощь, – подчеркивает Олег Постернак. – Сейчас как никогда".

По словам руководителя Центра политической разведки, Путину, почувствовавшему запах безнаказанности за кровь, удалось разбудить темные инстинкты больного имперскими фантомами российского общества. И превратить войну с целью физического истребления соседнего народа – в приемлемый константный процесс.

"Уже запущен процесс эволюции России в неототалитарную страну, а на антизападных принципах скреплена новая "ось зла". Эти процессы объективно делают перспективу глобальной войны более необратимыми, чем это было даже в 2022 году", – уверен Олег Постернак.