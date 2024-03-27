"Мы готовы идти дальше, но...": министр обороны Эстонии о возможности отправки солдат в Украину

Страна готова помогать и в дальнейшем с ремонтом и обслуживанием техники, а также с обучением украинских войск.

Эстония готова в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе против кремлевских захватчиков и оказывать любую помощь. Но, как член НАТО, страна должна строго соблюдать правила и стратегию Североатлантического Альянса.

Такое заявление сделал министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Свою позицию в вопросе относительно отправки солдат в Украину он рассказал в интервью "Телеграфу".

"Следует внимательно посмотреть на месседж президента Франции Эммануэля Макрона. И он в основном касался не сухопутных войск, а "сапог на земле". Это, по его определению, касалось обучения, обслуживания техники и так далее, а не отправки на передовую.Я считаю, что это общее понимание в Европе, что мы должны помогать Украине, чем можем. Но генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг очень четко сказал, что НАТО не воюет с Россией.", – объяснил он.

По словам эстонского министра, страна готова помогать с ремонтом и обслуживанием техники, а также с обучением украинских войск.

По мнению чиновника, украинская армия нуждается в большем обучении. Он отметил, что это была одна из тем во время последнего заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн". – Ред.). По его словам, сейчас Европа готовит около 40-60 тысяч военных, Великобритания так же. Эстония тоже проводит обучение. "Сначала это происходило в нашей стране, сейчас мы делаем это вместе с Великобританией в рамках обучающей миссии Interflex. Мы имеем дело с большими формированиями и важнее фокусироваться на подготовке на уровне батальонов. Interflex готовит от 40 до 60 тысяч военных, как и Европа.", – поделился подробностями министр.

Ханно Певкур подчеркнул, что нужно увеличить объемы подготовки до 100 тысяч украинцев в обоих случаях. "Мы должны послать сигнал Кремлю, что союзники готовы научить 200 тысяч военных в этом году. И вопрос в том, где это будет сделано. Это скорее технический вопрос, потому что мы знаем: если потребуется какое-то специальное обучение, то это можно сделать и в Украине. Мы готовы двигаться вперед, но, конечно, с нами должны быть другие союзники.", — резюмировал он.

Больше по этой теме читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Министр обороны Эстонии: Путин хочет не только захватить Украину, у него есть еще одна цель на Западе".

Ранее "Телеграф" писал, что заявление Макрона о вводе войск в Украину разозлило США.